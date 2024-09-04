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Afyonkarahisar'da otomobille ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 2'si hemşire 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile ambulans çarpıştı ve 2'si hemşire 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobille ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 2'si hemşire 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T., (39) S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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