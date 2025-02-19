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Afyonkarahisar'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Ağır Yaralandı
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kırkpınar yakınlarında meydana gelen kazada, otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı ve hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Kırkpınar yakınlarında sabah karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine seyir halinde olan İ.E. yönetiminde ki 03 HK 362 plakalı kamyona S.Ç. yönetiminde ki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışarak çeşitli yerlerinden yaralanan S.Ç. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kamyon şoförü İ.E.' de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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