Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., yönetimindeki 03 SK 932 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.A., idaresindeki 03 AFF 048 elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte N.A. (56) ve N.A. (4) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sülün Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title