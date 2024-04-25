Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., yönetimindeki 03 SK 932 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.A., idaresindeki 03 AFF 048 elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte N.A. (56) ve N.A. (4) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR