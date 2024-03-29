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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklette amca yeğen yaralandı

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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklette amca yeğen yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesi Yenimahalle yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y., yönetimindeki 03 LV 108 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E. (44)'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada sürücü ile 14 yaşındaki yeğeni A.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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