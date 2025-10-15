Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çay ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K., idaresindeki 06 CNJ 64 plakalı otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 39 yaşındaki S.Y., isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan kadın yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücüde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR