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Afyonkarahisar'da Otomobilde Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu ve haplar bulundu. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde 15 gram uyuşturucu ve haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler uygulama noktasında şüphelenilen araç durduruldu. Şahıslarda yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza maddesi, 3 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın ardından A.K. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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