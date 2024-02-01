Afyonkarahisar'da Otomobilde Uyuşturucu ve Haplarla Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde 15 gram uyuşturucu ve haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler uygulama noktasında şüphelenilen araç durduruldu. Şahıslarda yapılan aramada, 15 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza maddesi, 3 bin 185 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın ardından A.K. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR