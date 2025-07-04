Afyonkarahisar'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobil traktörün römorkuna çarptı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. (48) yönetimindeki 16 SK 877 plakalı traktöre arkadan gelen M.M.K. (37) idaresindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil çarptı. Kazada traktör sürücüsü A.T. ile araçta yolcu olarak bulunan K.T. (45) ve Y.E.T. (14) yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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