Afyonkarahisar'da Otomobil ve Kamyonlardan Teyp ve Hoparlör Çalan Şahıslar Yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobil ve kamyonlardan teyp ile hoparlör ve takograf çalan 2 şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde araçlardan hırsızlık olaylarının artması üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler yaptıkları incelemede farklı tarihlerde günü M.E. isimli şahsın aracının içerisinden oto teybi ve bass ses sisteminin çalınması, S.S. isimli şahsın aracının içerisinden 2 adet hoparlör ve 1 adet oto teybinin çalınması, R.K. isimli şahsın kamyonunun içerisinden 1 adet takografın çalınması, Ö.B. isimli şahsın aracının içerisinden 1 adet teyp ve 4 adet hoparlörün çalındığı belirlendi. Ardından ekipler yaptıkları çalışmada olayı M.Ö. ile çocuk yaştaki O.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar sonrasında polis tarafından yapılan operasyonla çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerini teslim edilirken, ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden M.Ö., tutuklanırken, O.D., ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR