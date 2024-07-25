Afyonkarahisar'da otomobil ve kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, kazada çarpışmanın etkisi ile kamyonet yol ortasına devrildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 07 K 2262 plakalı otomobil dinlenme tesisi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü İ.K.'nın kullandığı 03 ACD 888 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet yol ortasına devrildi. Kazada sürücülerden İ.K., A.Ç., H.K., R.K. ve S.K., yaralandı. Yaralılar çevreden geçenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR