Afyonkarahisar'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza, Dörtyol mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y.'nin kullandığı 27 BNL 65 plakalı otomobil kavşakta A.Y., idaresindeki 03 RH 137 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 27 BNL 65 plakalı otomobilin sürücüsü C.Y. ve aynı arata yolcu olarak bulunan Y.K., F.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 27 BNL 65 plakalı araçtan kendi imkanları çıkan bir kişiye müdahale ederken, AFAD ekipleri ise yan yatan araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR