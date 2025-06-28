Afyonkarahisar'da Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir otomobil ile traktörün kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün kavşakta çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalığın savaş alanına dönmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karaağaç Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.G. idaresindeki 03 AG 867 plakalı otomobil A.K.O.'nun kullandığı 38 AGV

357 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada her iki sürücüsü ile birlikte F.Ç. ve H.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobilin parçalanarak orta refüje çıkması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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