Afyonkarahisar'da otomobil tarım arazisine devrildi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen otomobilin sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, Bayat ilçesi Yukarıçaybelen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki 43 AAS 700 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü İ.E., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İ.E.'nin şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattığı kaydedildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR