Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da önünde seyreden araca çarptıktan sonra orta refüje girip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B., yönetimindeki 03 AAL 595 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından önünde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 26 ADC 797 plakalı otomobile çarpıp orta refüje girerek takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü D.B., yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen araç olay yerine gelen vinç ile kaldırılırken, karayolunda kurtarma çalışmasından dolayı trafik yaklaşık 15 dakika durdu. Kurtarma çalışmasının ardından karayolunda trafik normal seyrine döndü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR