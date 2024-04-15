Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Şans Eseri Hafif Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S.T., idaresindeki 09 AGP 898 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazayı şans eseri hafif yaralı atlatan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR