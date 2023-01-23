Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı. Afyonkarahisar-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ Camili köyü yakınlarında, S.B'nin idaresindeki 09 BH 719 plakalı araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan araç sürücüsü S.B ile araç içerisinde bulunan anne M.B ile çocukları B.S.B ve Y.S.B'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri çevre trafik güvenliğini alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Tragger Camili 3. Sayfa Haberler

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