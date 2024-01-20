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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün uçan poşete çarpmamak için yaptığı manevra sonucu otomobil takla atarak şarampole girdi. Kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin takla atarak şarampole girmesi sonucu yaşanan kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 05 FM 964 plakalı otomobil sürüsünün yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. (13) ve Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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