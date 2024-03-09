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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzeri İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C. (39) idaresindeki 20 BFR 63 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte İ.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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