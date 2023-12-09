Afyonkarahisar'da otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak şarampole girdi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Çobansaray köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 FZ 560 plakalı otomobil sürücüsü E.K., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan D.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR