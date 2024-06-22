Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da takla atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü.D. (25) idaresindeki 45 AHB 984 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki menfeze düştü. Kazada sürücü ile M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR