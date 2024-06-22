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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak menfeze düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da takla atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü.D. (25) idaresindeki 45 AHB 984 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki menfeze düştü. Kazada sürücü ile M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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