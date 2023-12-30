Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da refüje girip takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Değirmendere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACG 024 plakalı otomobil sürücüsü H.Ü.,'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü kontrolden çıkan otomobil refüje girerek takla attı. Otomobil sürücüsü H.Ü., olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan M.İ., ve M.D., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. H.Ü.,'nün cansız bedeni kaza yerine gelen cenaze nakil aracı ile morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR