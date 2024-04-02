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Afyonkarahisar'da otomobil su kanalına düştü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., yönetimindeki 06 CFE 504 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü A.D., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serban Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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