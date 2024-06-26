Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde ikisi çocuk aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., yönetimindeki 07 BRZ 749 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden A.Y. ile E.Y. (7) ve B.Y. (5) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR