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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole uçarak kontrolden çıktı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. R.A., yönetimindeki 06 ABH 247 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan C.A., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emirdağ trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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