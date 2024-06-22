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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girerek Ağaçlara Çarptı: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bayar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole girerek ağaçlara çarptı. Kazada, biri 11 yaşında çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole girerek ağaçlara çarpan otomobilde biri 11 yaşında çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bayar ilçesi Köroğlu beli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., yönetimindeki 06 KJR 24 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 11 yaşındaki B.Ş. ile G.Ş. ve M.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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