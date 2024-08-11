Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada, sürücü ile otomobildeki H.V.E. (70), A.C. (42), A.S. (7) ile E.S. (3) yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR