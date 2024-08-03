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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole girerek takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da takla atarak şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çiğiltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., idaresindeki 32 AEP 609 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından şarampole girip, ters dönerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte E.K. ve C.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sandıklı trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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