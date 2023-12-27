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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar' da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR (İHA)Afyonkarahisar' da kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 80 ATT 563 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan D.K.(71), H.K.(72) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sülün Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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