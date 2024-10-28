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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B., yönetimindeki 42 HG 729 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.S., A.Ö., Ş.B. ve G.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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