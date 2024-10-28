Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B., yönetimindeki 42 HG 729 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.S., A.Ö., Ş.B. ve G.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR