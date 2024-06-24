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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E., yönetimindeki 06 YM 976 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada B.E., E.N.E. ve Y.U.E., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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