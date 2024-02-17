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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., yönetimindeki 16 AJC 491 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte İ.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akharım Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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