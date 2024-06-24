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Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Sürücü şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Afyonkarahisar'da takla attıktan sonra şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., yönetimindeki 09 YC 210 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü olayı şans eseri yaralı atlattı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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