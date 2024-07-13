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Afyonkarahisar'da otomobil refüje girdi, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje girdi ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 06 FT 7041 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte S.E., M.E. ve B.A.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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