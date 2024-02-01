Afyonkarahisar'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Bariyerlere Çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K., yönetimindeki 03 ACH 230 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Y.K., yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR