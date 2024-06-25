Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, E.T. (44) idaresindeki 06 LM 113 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar yolunun 15. kilometresinde virajı alamaması sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR