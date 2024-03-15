Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yol ortasındaki refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Kaza, kent merkezi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. (26) idaresindeki 03 AFU 406 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR