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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üçü çocuk 7 kişi yaralanırken, araçların kazada hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üçü çocuk 7 kişi yaralanırken, araçların kazada hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A., idaresindeki 06 AYG 661 plakalı otomobil ilçe girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ö., yönetimindeki 03 RE 161 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ile birlikte A.A., G.A. (2), O.Ö. (12), A.Ö. (10) ve R.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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