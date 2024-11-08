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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ç., idaresindeki 26 ABU 744 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.K., yönetimindeki 03 BG 238 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada G.Ç., F.D., Ş.D. ve H.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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