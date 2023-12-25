Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 35 ACE 8689 plakalı otomobil dinlenme tesislerinden yola çıkış yapan A.Ç., idaresindeki 06 AG 1661 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden M.K., A.Ş., F.A. ve K.Ç., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR