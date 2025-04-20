Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sadıkbey mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E., idaresindeki 34 RU 1500 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR