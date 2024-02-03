Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaşında Bebek ile 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri iki yaşında bebek ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S., yönetimindeki 03 ES 769 plakalı otomobil henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü D.B., idaresindeki 03 VP 943 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerde E.S., ile T.S. ve H.S (2) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR