Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., idaresindeki 34 BE 4965 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
