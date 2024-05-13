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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Karacaahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç., yönetimindeki 03 AH 079 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü önünde seyreden A.Ü., idaresindeki 03 AJ 392 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan M.A. ve E.İ.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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