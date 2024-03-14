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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, A.D., idaresindeki 34 GFK 51 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.G., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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