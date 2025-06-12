Afyonkarahisar'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonetle çarpıştı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 34 MOZ 744 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ş.'nin kullandığı 35 PCF 46 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü O.Y., yaralandı. Yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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