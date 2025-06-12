Afyonkarahisar'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi OSB Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y., yönetimindeki 34 MOZ 744 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ş.'nin kullandığı 35 PCF 46 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü O.Y., yaralandı. Yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR