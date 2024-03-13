Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.İ., yönetimindeki 26 RE 386 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.G.'nin kullandığı 35 BRJ 581 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobildeki H.İ.İ. ve S.R.İ., isimli küçük yaştaki çocuklar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR