Afyonkarahisar'da Otomobil Evin Bahçe Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçe duvarın çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tabaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B., idaresindeki 03 HN 724 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile D.B., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR