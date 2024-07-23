Afyonkarahisar'da otomobil duvara çarptı, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil duvara çarptı ve biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ ilçesi Ekizce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A.K., idaresindeki 19 HB 619 plakalı otomobil sürücüsün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 yaşındaki A.N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR