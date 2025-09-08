Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza Dinar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., yönetimindeki 32 HT 156 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
