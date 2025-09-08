Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza Dinar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., yönetimindeki 32 HT 156 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR