Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar' da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Şuhut Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AEC 298 plakalı otomobil sürücüsü Y.A., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil Y.K yönetimindeki 06 ED 9906 plakalı otomobile çarptı. Kazada Y.A., ve Ş.H.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR