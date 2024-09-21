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Afyonkarahisar'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 acil servis personeli ve yaralı yakını, olay yerinde görüntü almaya çalışan gazeteciye tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

112 personeli ve yaralı yakını, İHA muhabirinin çekim yapmasına engel oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. 112 personeli ve yaralı yakını, görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirine tepki gösterip, çekim yapmasına engel oldu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. 03 ADL 838 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görüntüleyen İHA muhabiri Gökten Ceylan'a ise yanına gelen 112 sağlık personeli tepki göstererek çekim yapmasını engellemek istedi. Ardından, yaralı kadın sürücünün babası olduğunu öğrenilen şahıs da muhabirin yanına gelerek itekleyip, küfür etti. Şahıs, gazeteciye çekim yapmasını istemediğini söyledi. Yaşanan olayı araya girenler önledi.

Yasak olmasına rağmen ambulansın ön koltuğuna bindi, gazetecilere küfretti

Gazeteciyi engellemeye çalışan sağlık personeli ve yaralı yakını daha sonra ambulansa binip olay yerinden ayrıldılar. Yaralı yakınının yönetmelikte yasak olmasına rağmen ambulansın ön koltuğuna bindiği görüldü. Ambulansın yan camını açan yaralı yakını, muhabir Ceylan'ın yanından geçerken gazetecilere tehdit ve küfürlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa

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